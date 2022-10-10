Зеленский переговорил с Трюдо. Призвал G7 к жесткой реакции на российский террор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Призвал страны G7 к жесткой реакции на террор России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Указал на важность жесткой реакции G7 на ракетный террор РФ. Украина нуждается в воздушном щите для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент призвал западных союзников срочно собрать заседания стран G7, чтобы обсудить сегодняшний массированный обстрел Украины. Ожидается, что совещание пройдет сегодня, 10 октября, в онлайн-формате во второй половине дня.

Также президент обсудил ракетные удары и с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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