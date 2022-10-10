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Зеленський провів переговори з генсеком ООН: обговорили масований обстріл України

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 19:52
Зеленський провів переговори з генсеком ООН: обговорили масований обстріл України Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Зокрема, сторони обговорили ракетні удари по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Подякував Антоніу Гутеррешу за рішуче засудження російського масованого ракетного обстрілу України. Детально поінформував про масштаби та наслідки чергового кривавого злочину Росії. Були одностайні: світ має негайно відреагувати. Обговорили ситуацію на ЗАЕС та зернову ініціативу", - написав президент за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по території України, внаслідок чого є загиблі серед цивільних.

Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський ООН Антоніу Гутерріш ракетный удар
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