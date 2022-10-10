Лідери країн G7 проведуть термінову нараду із Зеленським на тлі обстрілів України

Глави країн "Великої сімки" (G7) проведуть термінову нараду з президентом України Володимиром Зеленським через ракетні удари росіян по українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря канцлера Німеччини Штеффена Хебештрайта, яку наводить Bild .

За його словами, нарада пройде сьогодні, 10 жовтня, в онлайн-форматі у другій половині дня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Внаслідок атак є жертви.

Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав обстріли та пригрозив і далі відповідати "на теракти", маючи на увазі вибух на Кримському мосту.

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