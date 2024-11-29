ua en ru
Пт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський переговорив з Шольцом: канцлер розповів деталі дзвінка Путіну

П'ятниця 29 листопада 2024 13:35
UA EN RU
Зеленський переговорив з Шольцом: канцлер розповів деталі дзвінка Путіну Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили нещодавній дзвінок останнього російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

Під час розмови Зеленський подякував Шольцу за лідерство в підтримці України системами протиповітряної оборони (ППО). Зокрема привітав готовність Берліну й надалі підтримувати Київ. У тому ж числі сторони обговорили:

  • двосторонні кроки й кроки партнерів в питанні посилення України;
  • дзвінок Шольца Путіну.

Як відзначив президент, тиск на Росію повинен посилюватись, аби примусити ворога до справжнього миру.

"Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", - додав він.

Переговори Шольца та Путіна

15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував голові Кремля. Під час розмови він засудив дії Росії у війні проти України та закликав Путіна вивести війська. У тому ж він підняв питання можливих переговорів із Києвом.

Після переговорів з диктатором канцлер заявив, що позиція Путіна щодо війни залишилася незмінною. Водночас він зазначив, що вважав за необхідне провести цей діалог, зокрема в контексті майбутнього саміту G20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Олаф Шольц
NEWS
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися