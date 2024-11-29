Зеленский переговорил с Шольцом: канцлер рассказал детали звонка Путину
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Обсудили недавний звонок последнего российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.
Во время разговора Зеленский поблагодарил Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев. В том же числе стороны обсудили:
- двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины;
- звонок Шольца Путину.
Как отметил президент, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру.
"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - добавил он.
Переговоры Шольца и Путина
15 ноября Шольц впервые за два года позвонил главе Кремля. Во время разговора он осудил действия России в войне против Украины и призвал Путина вывести войска. В том же он поднял вопрос возможных переговоров с Киевом.
После переговоров с диктатором канцлер заявил, что позиция Путина по войне осталась неизменной. При этом он отметил, что считал необходимым провести этот диалог, в том числе в контексте предстоящего саммита G20.
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