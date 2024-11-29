Зеленский переговорил с Шольцом: канцлер рассказал детали звонка Путину

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Шольца за лидерство в поддержке Украины системами противовоздушной обороны (ПВО). В частности приветствовал готовность Берлина и в дальнейшем поддерживать Киев. В том же числе стороны обсудили:

двусторонние шаги и шаги партнеров в вопросе усиления Украины;

звонок Шольца Путину.

Как отметил президент, давление на Россию должно усиливаться, чтобы принудить врага к настоящему миру.

"Очевидно, что только сила оружия и сила дипломатии вместе могут принудить виновника войны к миру, и что мир возможен только благодаря силе", - добавил он.

Переговоры Шольца и Путина

15 ноября Шольц впервые за два года позвонил главе Кремля. Во время разговора он осудил действия России в войне против Украины и призвал Путина вывести войска. В том же он поднял вопрос возможных переговоров с Киевом.

После переговоров с диктатором канцлер заявил, что позиция Путина по войне осталась неизменной. При этом он отметил, что считал необходимым провести этот диалог, в том числе в контексте предстоящего саммита G20.