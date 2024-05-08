Зеленський переговорив з Рютте та Шольцом, останні підтвердили участь у Саміті миру

Німеччина

Під час перемовин Зеленський привітав рішення Шольца щодо участі в Саміті миру. Зокрема сторони доручили командам працювати над залученням якнайширшого кола держав до майбутнього засідання.

Президент розповів канцлеру щодо поточної ситуації на полі бою, а також ключових напрямках. Також обговорили продовження оборонної співпраці.

"Вдячний Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та силу нашої ППО. Німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку Росії", - пише Зеленський.

Президент додав, що серед порушених питань була підготовка до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами.

Нідерланди

Під час перемовин президент розповів Рютте про черговий російський терористичний обстріл українських міст, громад та енергетичних об'єктів.

Також президент привітав активну роботу Нідерландів із пошуку систем ППО для України, зокрема Харкова.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії. Прем’єр-міністр підтвердив свою участь у заході", - додав президент.

Глобальний саміт миру

Цього червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру до якого були запрошені представники більше сотні країн світу. Під час засідання порушать питання української "формули миру", яку Зеленський озвучив ще у 2022 році.

Російська Федерація не була запрошена на саміт. Втім, вона зможе взяти участь в наступних засіданнях.

Більш детально про те, хто візьме участь і кого запросили, - у матеріалі РБК-Україна.