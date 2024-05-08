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Зеленский переговорил с Рютте и Шольцом, последние подтвердили участие в Саммите мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента.

Германия

Во время переговоров Зеленский приветствовал решение Шольца по поводу участия в Саммите мира. В частности, стороны поручили командам работать над привлечением широчайшего круга государств к предстоящему заседанию.

Президент рассказал канцлеру о текущей ситуации на поле боя, а также ключевых направлениях. Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Благодарен Германии за значительный вклад в обороноспособность Украины и силу нашей ПВО. Немецкая помощь спасает человеческие жизни во время каждого террористического обстрела со стороны России", - пишет Зеленский.

Президент добавил, что среди поднятых вопросов была подготовка к конференции по восстановлению Украины (URC2024) и ее наполнение конкретными соглашениями.

Нидерланды

Во время переговоров президент рассказал Рютте об очередном российском террористическом обстреле украинских городов, общин и энергетических объектов.

Также президент поздравил активную работу Нидерландов по поиску систем ПВО для Украины, в частности, Харькова.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, а также предстоящий Саммит мира в Швейцарии. Премьер-министр подтвердил свое участие в мероприятии", - добавил президент.

Глобальный саммит мира

В июне этого года в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, в который были приглашены представители более сотни стран мира. Во время заседания поднимут вопросы украинской "формулы мира", которую Зеленский озвучил еще в 2022 году.

Российская Федерация не была приглашена на саммит. Впрочем, она сможет принять участие в следующих заседаниях.

Более подробно о том, кто примет участие и кого пригласили, - в материале РБК-Украина.

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