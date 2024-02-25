Єрмак не виключив, що РФ можуть запросити на саміт миру, але не на перший

Росію можуть запросити на глобальний саміт миру, який організовує Україна. Але її участь можлива лише на другому саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми сьогодні працюємо над документом, який міг би стати результатом цієї першої зустрічі. Після першої зустрічі ми візьмемо певний час, щоб на основі нашої формули спільний план, який буде передбачати відновлення (суверенітету та територіальної цілісності України, - ред.) і подолання криз, які створила ця війна", - сказав він.

За словами Єрмака, на другому саміті миру, можливо, буде представлений кінцевий план, у такому випадку на саміт запросять представників країни-агресора.

"На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створено, разом, без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які пройдуть з нами цей шлях, може бути така ситуація, що ми запросимо представників РФ, де їм буде представлений цей план. На той випадок, якщо той, хто на той час буде представляти країну-агресора, захоче припинити війну та повернутися до справедливого миру. Що ми розуміємо під справедливим миром - викладено у формулі миру", - пояснив Єрмак.

Він також розповів, що на глобальний саміт миру запросять понад 160 світових лідерів, захід пройде у Швейцарії.

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував українську формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

15 січня стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною формули миру.