РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити

У ніч на 8 травня російські загарбники завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом, РФ запустила 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний дрон.

Про це заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його даними, росіяни випустили по Україні:

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ);

дві балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

чотири крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);

одну крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької області);

21 ударний безпілотник типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - заявив Олещук.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

чотири крилаті ракети "Калібр";

дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних дронів типу Shahed-131/136.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар РФ в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - підкреслив він.