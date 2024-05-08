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РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити

Середа 08 травня 2024 08:54
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РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити Фото: наслідки нічного обстрілу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 8 травня російські загарбники завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом, РФ запустила 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний дрон.

Про це заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його даними, росіяни випустили по Україні:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ);
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
  • чотири крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);
  • одну крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької області);
  • 21 ударний безпілотник типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - заявив Олещук.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • чотири крилаті ракети "Калібр";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних дронів типу Shahed-131/136.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар РФ в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - підкреслив він.

Нічна масована атака

В ніч на 8 травня окупаційні війська РФ продовжили атакувати енергетичний сектор. Атак зазнали енергетичні об'єкти в Полтавській Кропивницькій, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Крім того, російські війська обстріляли три українські ТЕС, пошкодивши обладнання електростанцій.

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