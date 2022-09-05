Зеленский переговорил с Джонсоном после избрания нового премьера в Британии

После избрания нового премьер-министра в Британии, президент Украины Владимир Зеленский позвонил Борису Джонсону. Поблагодарил за поддержку нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - пишет президент.