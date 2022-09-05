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Зеленский переговорил с Джонсоном после избрания нового премьера в Британии

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Понедельник 05 сентября 2022 17:59
Зеленский переговорил с Джонсоном после избрания нового премьера в Британии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После избрания нового премьер-министра в Британии, президент Украины Владимир Зеленский позвонил Борису Джонсону. Поблагодарил за поддержку нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.

Также недавно президент рассказал, что Джонсон еще в начале февраля изъявил желание помогать Украине.

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