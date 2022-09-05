Зеленский переговорил с Джонсоном после избрания нового премьера в Британии
После избрания нового премьер-министра в Британии, президент Украины Владимир Зеленский позвонил Борису Джонсону. Поблагодарил за поддержку нашей стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", - пишет президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Соединенном Королевстве назначен новый премьер-министр страны. Им стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс.
Также недавно президент рассказал, что Джонсон еще в начале февраля изъявил желание помогать Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.