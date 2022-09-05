Зеленський переговорив з Джонсоном після обрання нового прем'єра в Британії
Після обрання нового прем'єр-міністра в Британії, президент України Володимир Зеленський зателефонував Борису Джонсону. Подякував за підтримку нашій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.
"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - пише президент.
Як відзначає The Guardian, Джонсон подякував Зеленського за "лідерство й дружбу". Він вірить у те, що Україні вдасться побороти російську агресію.
За словами Джонсона, українські військові й надалі успішно відкидатимуть російських окупантів, а Великобританія, як і раніше, непохитно підтримуватиме Україну.
Також колишній прем'єр додав, що для нього було честю співпрацювати, після чого лідери домовились підтримувати тісні дружні стосунки й надалі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Сполученому Королівстві призначений новий прем'єр-міністр країни. Ним стала чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс.
Також нещодавно президент розповів, що Джонсон ще на початку лютого виявив бажання допомагати Україні.
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