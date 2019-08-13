Зеленский полностью вышел из бизнеса и передал доли партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский вышел из состава владельцев ряда коммерческих копаний. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В частности, Зеленский больше не значится среди владельцев компаний, которые указывал в своей декларации перед вступлением в должность президента в мае 2019 года. Тогда Зеленский сообщил, что ему полностью принадлежат компании "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", а также он владеет долями еще в десяти украинских компаниях.

Теперь, же согласно данным в Едином государственном реестре, доли Зеленского перешли близким друзьям президента Борису и Сергею Шефиру. Причем, по данным источников РБК-Украина, компании были проданы 24 апреля 2019 года.

В частности, Зеленский передал братьям Шефирам доли в компаниях "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Продюсерский центр "Лига Смеха" и др.

По данным источников РБК-Украина, сделки по компаниям "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт", "Зелари Фиш" (частью владела Елена Зеленская), ресторан "Фиш Хаус" и "Гауди Студио" были оформлены 15 марта 2019 года, то есть до первого тура президентских выборов.

Стоит отметить, что в мае Зеленский также сообщал, что он владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре. Но информация по зарубежным компаниям не содержится в украинском реестре.

Отметим, ранее в окружении Зеленского рассказывали, что после президентского срока ему вернут переданные доли в компаниях. Кроме того, нынешний президент продолжит получать дивиденды от роялти.

Напомним, Владимир Зеленский принял присягу президента Украины во время торжественного заседания Верховной рады 20 мая 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, большинство украинцев в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского ожидали от него снижения тарифов на коммунальные услуги.