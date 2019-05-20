Зеленский задекларировал миллионные доходы, десятки квартир и офшоры

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Декларация президента обнародована на сайте НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, замещенный на сайте НАПК.

В декларации Зеленский указал 9,2 млн грн годового дохода, в том числе зарплата составила 4,1 млн грн. Его супруга получила за год 5,5 млн грн дохода.

Также Зеленский указал, что ему и жене принадлежат 20 домов и квартир, в том числе в Киеве и оккупированной Ялте общей стоимостью 313 млн грн. Среди недвижимости Зеленский указал и два дома в Италии по 88 млн грн каждый, приобретенные в 2015 году.

Зеленский владеет автомобилями Land Rover стоимостью почти 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S класса ценой 1,8 млн грн.

Также Зеленский владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре.

Кроме того, Зеленский указал, что ему принадлежат компании "Киноквартал" и "Студия Квартал-95".

Зеленский задекларировал и несколько номеров в отеле в Марина Тауерс в Белизе.

Напомним, ранее журналисты агентства Reuters опубликовали материал, в котором рассказали, что Зеленская приобрела за половину рыночной стоимости роскошный пентхаус в Ливадии у бизнес-магната Александра Буряка. В частности, стоимость квадратного метра составила около 1,2 тыс. долларов, в то время как минимальная рыночная цена в данном комплексе на то время была в два раза выше.

В марте журналисты "Слидство. Инфо" сообщили о том, что Зеленский владеет большой виллой в Форте-дей-Марми в Италии, которая не указана в его декларации.