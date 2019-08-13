ru
ua

Зеленський повністю вийшов з бізнесу і передав частки партнерам

Новини » Політика   

Зеленський позбувся бізнесу до вступу на пост президента

Президент України Володимир Зеленський вийшов зі складу власників ряду комерційних компаній. Про це свідчать дані Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зокрема, Зеленський більше не значиться серед власників компаній, які вказував у своїй декларації перед вступом на посаду президента в травні 2019 року. Тоді Зеленський повідомив, що йому повністю належать компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також він володіє частками ще в десяти українських компаніях.

Тепер, згідно з даними в Єдиному державному реєстрі, частки Зеленського перейшли близьким друзям президента Борису і Сергію Шефиру. Причому, за даними джерел РБК-Україна, компанії були продані 24 квітня 2019 року.

Зокрема, Зеленський передав братам Шефирам частки в компаніях "Кіноквартал" і "Студія Квартал-95", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Продюсерський центр "Ліга Сміху" тощо.

За даними джерел РБК-Україна, угоди по компаніям "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт", "Зеларі Фіш" (частиною володіла Олена Зеленська), ресторан "Фіш Хаус" і "Гауді Студіо" були оформлені 15 березня 2019 року, тобто до першого туру президентських виборів.

Варто зазначити, що в травні Зеленський також повідомляв, що він володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі. Але інформація по закордонним компаніям не міститься в українському реєстрі.

Однак раніше Сергій Шефір повідомив виданню "The Бабель", що Зеленський продовжить отримувати дивіденди від роялті. Крім того, брати зобов'язалися повернути його частку після закінчення п'яти років.

Відзначимо, раніше в оточенні Зеленського розповідали, що після президентського терміну йому повернуть передані частки в компаніях. Крім того, нинішній президент продовжить отримувати дивіденди від роялті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прийняв присягу президента України під час урочистого засідання Верховної ради 20 травня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, більшість українців в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікували від нього зниження тарифів на комунальні послуги.

Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку САП направить в антикорупційний суд понад 200 справ, - Холодницький
Читати всі новини