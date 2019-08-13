Зеленський повністю вийшов з бізнесу і передав частки партнерам

Президент України Володимир Зеленський вийшов зі складу власників ряду комерційних компаній. Про це свідчать дані Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зокрема, Зеленський більше не значиться серед власників компаній, які вказував у своїй декларації перед вступом на посаду президента в травні 2019 року. Тоді Зеленський повідомив, що йому повністю належать компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95", а також він володіє частками ще в десяти українських компаніях.

Тепер, згідно з даними в Єдиному державному реєстрі, частки Зеленського перейшли близьким друзям президента Борису і Сергію Шефиру. Причому, за даними джерел РБК-Україна, компанії були продані 24 квітня 2019 року.

Зокрема, Зеленський передав братам Шефирам частки в компаніях "Кіноквартал" і "Студія Квартал-95", "Анімаційна студія 95", "Квартал ТВ", "Продюсерський центр "Ліга Сміху" тощо.

За даними джерел РБК-Україна, угоди по компаніям "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт", "Зеларі Фіш" (частиною володіла Олена Зеленська), ресторан "Фіш Хаус" і "Гауді Студіо" були оформлені 15 березня 2019 року, тобто до першого туру президентських виборів.

Варто зазначити, що в травні Зеленський також повідомляв, що він володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі. Але інформація по закордонним компаніям не міститься в українському реєстрі.

Однак раніше Сергій Шефір повідомив виданню "The Бабель", що Зеленський продовжить отримувати дивіденди від роялті. Крім того, брати зобов'язалися повернути його частку після закінчення п'яти років.

Відзначимо, раніше в оточенні Зеленського розповідали, що після президентського терміну йому повернуть передані частки в компаніях. Крім того, нинішній президент продовжить отримувати дивіденди від роялті.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прийняв присягу президента України під час урочистого засідання Верховної ради 20 травня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, більшість українців в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікували від нього зниження тарифів на комунальні послуги.