Зеленський - партнерам: політичні ігри, які обмежують наш захист, буде неможливо забути

Україна не розуміє та не забуде внутрішні політичні ігри чи суперечки в державах-партнерах, в той час коли через російську агресію гинуть українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда". За його даними зараз ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати, бо є інформація про людей, що досі під завалами.

Президент наголосив, що в таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може, адже - це терор, який має на меті виключно знищення життів та залякування людей.

"Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна не просила нічого більше, ніж треба для того, щоб захистити життя.

"А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. З цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути - світ памʼятатиме це", - підсумував президент.

Атака на Одесу

Нагадаємо, сьогодні після 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.

Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - в матеріалі РБК-Україна.

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