Зеленский - партнерам: политические игры, которые ограничивают нашу защиту, будет невозможно забыть
Украина не понимает и не забудет внутренние политические игры или споры в государствах-партнерах, в то время когда из-за российской агрессии гибнут украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". По его данным, сейчас ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать, поскольку есть информация о людях, которые до сих пор под завалами.
Президент подчеркнул, что в таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может, ведь - это террор, направленный исключительно на уничтожение жизней и запугивание людей.
"Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставкой оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, жизнь которых уносит Россия, постоянно растет", - подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина не просила ничего больше, чем нужно для того, чтобы защитить жизнь.
"А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть - мир будет помнить это", - подытожил президент.
Атака на Одессу
Напомним, сегодня после 1 ночи в Одесской области раздались взрывы. В областной военной администрации (ОВА) и мэрии сообщили о попадании беспилотника в многоэтажку. Сначала было известно ободном погибшем и семи пострадавших. Утром спасатели извлекли из-под обломков тело еще одного погибшего.
После 08:30 глава ОВА Олег Кипер сообщил о том, что спасателям удалось деблокировать мужчину. Пострадавшего осматривают врачи.
Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, отметил важность усиления противовоздушной обороны Украины.
Больше о российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина.
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