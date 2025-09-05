Зеленський про парад у Китаї: боремося зі злом, яке там було присутнє

"Парад, на якому балістичні ракети демонструються, вважаю, точно не про минуле, а, на жаль, про майбутнє. На мій особистий погляд. Україна втратила багатомільйонне населення під час окупації фашизмом і пройшла весь шлях боротьби. Наші дідусі й прадідусі всі боролися з фашизмом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що навіть коли була повна окупація, всі знали, що фашизм - це зло, і воно буде переможено.

"Безумовно, ми сьогодні боремося з таким злом, яке також було присутнє на параді в Китаї. І боремося з позицією Росії про окупацію, це зло також буде переможеною. Шкода, що дуже висока ціна для цього, це життя людей і сплачує найвищу ціну Україна", - наголосив президент.