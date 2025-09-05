Зеленский о параде в Китае: боремся со злом, которое там присутствовало

"Парад, на котором баллистические ракеты демонстрируются, считаю, точно не о прошлом, а, к сожалению, о будущем. На мой личный взгляд. Украина потеряла многомиллионное население во время оккупации фашизмом и прошла весь путь борьбы. Наши дедушки и прадедушки все боролись с фашизмом", - сказал Зеленский.

Он отметил, что даже когда была полная оккупация, все знали, что фашизм - это зло, и оно будет побеждено.

"Безусловно, мы сегодня боремся с таким злом, которое также присутствовало на параде в Китае. И боремся с позицией России об оккупации, это зло также будет побежденным. Жаль, что очень высокая цена для этого, это жизни людей и платит самую высокую цену Украина", - подчеркнул президент.