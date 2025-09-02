Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні та зробили перші заяви: чи говорили про Україну

Сьогодні 2 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін проводять двосторонні переговори у Пекіні. Заяв про війну в Україні не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , CNN та Вloomberg .

Путін подякував Сі за теплий прийом, назвав його "дорогим другом" і заявив, що відносини між Росією та Китаєм перебувають на "безпрецедентно високому рівні".

Він також згадав радянсько-китайське "братерство по зброї" часів Другої світової війни, підкресливши довіру та взаємну підтримку між двома країнами.

Сі Цзіньпін, у свою чергу, назвав Путіна "старим другом" і заявив, що Китай готовий співпрацювати з Росією задля розвитку, підтримки міжнародної справедливості та створення "справедливої та розумної системи глобального управління".

На переговорах лідери не озвучили прямих заяв щодо війни в Україні, хоча зустріч розглядається як демонстрація солідарності Москви та Пекіна на тлі тиску Заходу.

Як пише Вloomberg, не називаючи конкретних держав, Сі Цзіньпін закликав країни ШОС (Шанхайської організації співробітництва) "протистояти менталітету холодної війни, блоковій конфронтації та практиці залякування" - завуальований натяк на те, що Пекін вважає тактикою США у торгівельній війні.

"На саміті Сі Цзіньпіна також заручився угодою з країнами-партнерами про створення нового банку розвитку. Хоча Китай не надав жодних подробиць щодо цієї установи, угода знаменує собою перемогу для Пекіна, який прагнув створити такий банк ще з 2010 року", - пише видання.

Центральне телебачення Китаю повідомляє, що КНР та РФ підписали понад 20 документів про співпрацю в енергетиці, штучного інтелекту та інших сферах.

Водночас згадок про обговорення війни в Україні чи саміту на Алясці в опублікованій китайським ТБ заяві за підсумками зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна немає.