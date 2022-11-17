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Зеленський про падіння ракети у Польщі: на 100% не знаємо, чия вона

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто поки що на 100% не знає, чия ракета впала в Польщі під час масованого обстрілу України 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента у коментарі Bloomberg.

"Я не знаю, що трапилося цього разу, ми не знаємо на 100%, я думаю, що світ теж не знає на 100%. Але я впевнений, що була російська ракета і що ми використовували ракети ППО... Але ми маємо бути справедливими і чесними, допоки розслідування не завершено, ми не можемо говорити, якого типу була ракета, уламки якої впали на території Польщі", - зазначив український лідер.

Також, за словами Зеленського, українські фахівці братимуть участь у розслідуванні інциденту. Вони вже виїжджають до Польщі.

Тим часом, офіційні особи у Варшаві заявили, що нададуть Києву всі зібрані докази.

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі ЗМІ повідомилипро ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.

Пізніше стало відомо, що військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

За словами Зеленського, він не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета. Також президент хоче, щоб українська сторона брала участь у розслідуванні інциденту.

США, у свою чергу, покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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Володимир ЗеленськийПольщаракетный удар