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Українські військові повідомили США про спробу перехоплення ракети поблизу Польщі, - CNN

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Середа 16 листопада 2022 17:14
Українські військові повідомили США про спробу перехоплення ракети поблизу Польщі, - CNN Ілюстративне фото: українські військові повідомили США про спробу перехоплення ракети поблизу Польщі (kongsberg.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар американського чиновника CNN.

Поки невідомо, чи ця ракета ППО є тією самою ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація послужила основою для поточної оцінки США.

Нагадаємо, вчора у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що там могла впасти ракета української ППО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що удар, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території України від атак Росії крилатими ракетами. Це не був навмисний напад, і провини України у цьому немає.

Тим часом Україна готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

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