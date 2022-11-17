Зеленский о падении ракеты в Польше: на 100% не знаем, чья она

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто пока на 100% не знает, чья ракета упала в Польше во время массированного обстрела Украины 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента в комментарии Bloomberg.
"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", - отметил украинский лидер.
Также, по словам Зеленского, украинские специалисты примут участие в расследовании инцидента. Они уже выезжают в Польшу.
Тем временем официальные лица в Варшаве заявили, что предоставят Киеву все собранные доказательства.
Напомним, 15 ноября в Польше СМИ сообщили о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.
Позже стало известно, что военные ВСУ сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.
По словам Зеленского, он не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета. Также президент хочет, чтобы украинская сторона участвовала в расследовании инцидента.
США, в свою очередь, возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.
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