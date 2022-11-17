Зеленский о падении ракеты в Польше: на 100% не знаем, чья она

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто пока на 100% не знает, чья ракета упала в Польше во время массированного обстрела Украины 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента в комментарии Bloomberg.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", - отметил украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, украинские специалисты примут участие в расследовании инцидента. Они уже выезжают в Польшу.

Тем временем официальные лица в Варшаве заявили, что предоставят Киеву все собранные доказательства.