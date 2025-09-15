Україна повернула з окупації ще 16 дітей: в ОП розповіли деталі
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 16 дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі", - повідомив Єрмак.
За його словами, серед них - дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.
Іншого підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік.
Дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, і мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.
Як зазначив глава ОП, сьогодні ці діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримали можливість почати нове життя.
"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.