Україна повернула з окупації ще 16 дітей: в ОП розповіли деталі

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 16 дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед них - дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.

Іншого підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік.

Дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, і мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.

Як зазначив глава ОП, сьогодні ці діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримали можливість почати нове життя.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.