Попри тиск вчилась в українській школі: з окупації вдалось повернути ще одну дитину

Вівторок 26 серпня 2025 11:29
Попри тиск вчилась в українській школі: з окупації вдалось повернути ще одну дитину Фото: Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З тимчасово окупованих територій вдалось повернути дитину, яка попри тиск вчилась в українській школі, і хотіла продовжувати навчання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну нашу дитину з тимчасово окупованих територій. Попри роки тиску та обмежень, вона продовжувала навчання в українській школі онлайн і мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні", - зазначив Єрмак.

За його словами, сьогодні дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, та отримує необхідну підтримку, готуючись вступати до українського університету.

"Дякуємо Українській мережі за права дитини за допомогу у поверненні. Ми виконуємо завдання президента – повертаємо всіх наших дітей", - додав керівник Офісу президента.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла з території України понад 19,5 тисячі дітей.

За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, понад тисячу дітей уже вдалося повернути додому, і ця робота триває. Питання повернення неповнолітніх залишається одним із ключових у міжнародному порядку денному.

Щоб посилити відповідальність за викрадення українських дітей, у квітні Верховна Рада ухвалила законопроект, що передбачає відповідальність за незаконне переміщення дітей та їх використання у військових цілях іноземними державами.

