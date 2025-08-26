Попри тиск вчилась в українській школі: з окупації вдалось повернути ще одну дитину
З тимчасово окупованих територій вдалось повернути дитину, яка попри тиск вчилась в українській школі, і хотіла продовжувати навчання в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну нашу дитину з тимчасово окупованих територій. Попри роки тиску та обмежень, вона продовжувала навчання в українській школі онлайн і мріяла про освіту та майбутнє у вільній Україні", - зазначив Єрмак.
За його словами, сьогодні дівчина вже у безпеці, поруч із рідними, та отримує необхідну підтримку, готуючись вступати до українського університету.
"Дякуємо Українській мережі за права дитини за допомогу у поверненні. Ми виконуємо завдання президента – повертаємо всіх наших дітей", - додав керівник Офісу президента.
Депортація українських дітей
З початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла з території України понад 19,5 тисячі дітей.
За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, понад тисячу дітей уже вдалося повернути додому, і ця робота триває. Питання повернення неповнолітніх залишається одним із ключових у міжнародному порядку денному.
Щоб посилити відповідальність за викрадення українських дітей, у квітні Верховна Рада ухвалила законопроект, що передбачає відповідальність за незаконне переміщення дітей та їх використання у військових цілях іноземними державами.