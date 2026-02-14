ua en ru
Зеленський озвучив, скільки Росія втрачає своїх солдат за кілометр окупованої території

Субота 14 лютого 2026 07:30
Зеленський озвучив, скільки Росія втрачає своїх солдат за кілометр окупованої території Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Росія втрачає за один кілометр окупованої української території майже дві сотні солдат - загиблими або тяжкопораненими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Читайте також: Зеленський назвав умови для виборів в Україні під час війни.

"Україна не програє. І я думаю, адміністрація президента Трампа це зрозуміла. В певному сенсі це могло їх здивувати, адже російська пропаганда працює й на них. Нещодавно ми порахували: один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 втрат - людей, вбитих або поранених настільки, що вони не повернуться. У нас є всі докази цього. Сказати, що за останні шість місяців вони десь перемагають? Ні", - сказав Зеленський.

При цьому президент заявив, що розуміє, що США можуть вийти з переговорів щодо миру, оскільки Трамп може переключитись на внутрішні проблеми Америки, і Україна цього б не хотіла.

"Це буде погано. Ми не хочемо, щоб американці залишили переговори. Якщо Трамп відійде, Росія вже не проявлятиме готовність до компромісу. Для нас легше закінчити війну з американцями, бо вони можуть змусити росіян. Я вважаю, що Трамп сьогодні - єдина людина, здатна на це" - додав глава держави.

Зазначимо, що ще у 2024 році, за даними ISW, втрати РФ за один кілометр окупованої території України становили 27 російських солдатів - без урахування поранених. І це вважалось багато.

Станом на ранок 13 лютого 2026 року втрати РФ у війні з початку повномасштабного вторгнення склали близько 1 250 950 одиниць живої сили.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна готова боротися з Росією далі, якщо можливості підписати хорошу угоду про завершення війни не буде.

Новини
