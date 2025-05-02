Катастрофічні втрати: у 2024 році кожен кілометр "коштував" Росії 27 солдатів
Минулий рік для Росії обернувся найбільшими втратами на фронті. За підрахунками ЗМІ та аналітиків за кожен захоплений кілометр загинули 27 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу BBC.
Опозиційні російські ЗМІ проводять дослідження втрат РФ на війні. Аналіз базується на підтверджених іменах загиблих росіян і не враховують втрати угрупувань так званих "ДНР" і "ЛНР".
Як пишуть автори, у перші два роки війни втрати російської сторони були хвилеподібними: важкі бої з великою кількістю загиблих змінювалися періодами спаду.
На графіку видно, що у 2023 році, наприклад, основна маса втрат припала на січень-березень, коли російські сили намагалися захопити міста Вугледар та Бахмут у Донецькій області. Аналітики підтвердили імена 17 890 загиблих росіян у 2022 році, а у 2023 році - 37 633 особи.
Але минулого року ситуація була іншою. У 2024-му періодів зменшення втрат на фронті не було. Найбільші втрати РФ фіксували з вересня до листопада.
За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), з вересня до листопада 2024 року російські сили захопили 2 356 квадратних кілометрів. Але ЗСУ грамотно оборонялися і обвалу фронту не відбулося.
ЗМІ порахували, що ціна цього просування - щонайменше 11678 загиблих окупантів. Звісно, реальна цифра російських втрат більша, оскільки були враховані лише солдати та офіцери, чиї імена зустрічалися в публічних некрологах і чия дата загибелі чи дата похорону припадає на цей період.
Загалом, за оцінкою ISW, у 2024 році Росія захопила 4 168 квадратних кілометрів землі. Тобто кожен захоплений кілометр "коштував" життя 27 російських солдатів, без урахування поранених.
Ситуація на фронті
Росія продовжує тиснути на фронті для просування углиб території України, попри те, що російський диктатор Путін оголосив про "перемир'я" на 9 травня.
За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, інтенсивність боїв на фронті зросла. Війська РФ зосереджуються на Покровському напрямку, а також намагаються вийти на адмінкордон Дніпропетровської області.
За даними Генштабу, станом на 2 травня втрати Росії на фронті вже понад 954 тисячі солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 1100 окупантів.
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