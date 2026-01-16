Зеленський озвучив дефіцит електроенергії в Україні
Станом на вчора, 15 січня, споживання електроенергії в Україні було на рівні 18 ГВт, а можливості системи становили лише дещо більше 11 ГВт.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.Live".
"Відновлення йде після кожного удару. В щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, але й технічних можливостей збільшувати імпорт. На вчора споживання було велике, десь 18 ГВт, а у нас були можливості – близько 11 ГВт. Але кожного дня щось відновлюється", - зазначив президент України.
Зеленський також зазначив, що не говоритиме конкретно, що і де саме відновлюється виключно з цілей безпеки.
"Конкретно де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це, або десь щось "вилазить" в соцмережах, туди б'ють знову і знову", - додав він.
Удари РФ по енергетиці
Росіяни останнім часом посилили удари по енергетичним об'єктам у різних регіонах України. На тлі регулярних обстрілів через важку ситуацію у енергетиці 14 січня було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.
За даними Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих атак залишається у столичному регіоні, а також у Одеській області. Станом на 16 січня у Києві діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень немає теплопостачання.
При цьому енергетики зазначили, що станом на ранок 16 січня усі багатоквартирні будинки у Києві підключені до електропостачання, є лише локальні аварії, ремонтні роботи відбуваються цілодобово.
На тлі енергетичної кризи у МЗС повідомили, що Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну".