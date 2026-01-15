ua en ru
Україна скликає енергетичний "Рамштайн", - Сибіга

Київ, Четвер 15 січня 2026 22:20
UA EN RU
Україна скликає енергетичний "Рамштайн", - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через російські удари та сильне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Facebook.

"За дорученням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики скликаємо енергетичний "Рамштайн", на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання", - написав він.

Також Сибіга додав, що Україна перебуває на постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством з питань наповнення Фонду підтримки енергетики України та закупівлі обладнання коштом фонду.

"Задіюємо всі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетична хартія. Інші міжнародні організації", - додав він.

При цьому закордонним дипломатичним установам доручили максимально мобілізувати підтримку донорів для допомоги найбільш постраждалим регіонам і громадам. Зокрема, йдеться про енергетичне обладнання.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, вчора, 14 січня, українська влада ухвалила рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Це сталося після низки масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Унаслідок таких атак найбільше постраждав Київ. Станом на 15 січня у столиці діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень немає теплопостачання.

На цьому тлі українська влада вирішила послабити комендантську годину, але не по всій країні.

