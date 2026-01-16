ua en ru
Зеленский озвучил дефицит электроэнергии в Украине

Пятница 16 января 2026 14:31
Зеленский озвучил дефицит электроэнергии в Украине Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на вчера, 15 января, потребление электроэнергии в Украине было на уровне 18 ГВт, а возможности системы составляли лишь немногим более 11 ГВт.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Новости.Live".

"Восстановление идет после каждого удара. В ежедневном режиме идет восстановление не только станций, но и технических возможностей увеличивать импорт. На вчера потребление было большое, где-то 18 ГВт, а у нас были возможности - около 11 ГВт. Но каждый день что-то восстанавливается", - отметил президент Украины.

Зеленский также отметил, что не будет говорить конкретно, что и где именно восстанавливается исключительно из целей безопасности.

"Конкретно где восстанавливается, говорить не буду, потому что только кто-то что-то говорит об этом, или где-то что-то "вылезает" в соцсетях, туда бьют снова и снова", - добавил он.

Удары РФ по энергетике

Россияне в последнее время усилили удары по энергетическим объектам в разных регионах Украины. На фоне регулярных обстрелов из-за тяжелой ситуации в энергетике 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.

По данным Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских атак остается в столичном регионе, а также в Одесской области. По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.

При этом энергетики отметили, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома в Киеве подключены к электроснабжению, есть только локальные аварии, ремонтные работы проходят круглосуточно.

На фоне энергетического кризиса в МИД сообщили, что Украина созывает заседание энергетического "Рамштайн".

