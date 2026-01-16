Зеленский озвучил дефицит электроэнергии в Украине

По состоянию на вчера, 15 января, потребление электроэнергии в Украине было на уровне 18 ГВт, а возможности системы составляли лишь немногим более 11 ГВт.

"Восстановление идет после каждого удара. В ежедневном режиме идет восстановление не только станций, но и технических возможностей увеличивать импорт. На вчера потребление было большое, где-то 18 ГВт, а у нас были возможности - около 11 ГВт. Но каждый день что-то восстанавливается", - отметил президент Украины.

Зеленский также отметил, что не будет говорить конкретно, что и где именно восстанавливается исключительно из целей безопасности.

"Конкретно где восстанавливается, говорить не буду, потому что только кто-то что-то говорит об этом, или где-то что-то "вылезает" в соцсетях, туда бьют снова и снова", - добавил он.