Зеленский озвучил дефицит электроэнергии в Украине
По состоянию на вчера, 15 января, потребление электроэнергии в Украине было на уровне 18 ГВт, а возможности системы составляли лишь немногим более 11 ГВт.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Новости.Live".
"Восстановление идет после каждого удара. В ежедневном режиме идет восстановление не только станций, но и технических возможностей увеличивать импорт. На вчера потребление было большое, где-то 18 ГВт, а у нас были возможности - около 11 ГВт. Но каждый день что-то восстанавливается", - отметил президент Украины.
Зеленский также отметил, что не будет говорить конкретно, что и где именно восстанавливается исключительно из целей безопасности.
"Конкретно где восстанавливается, говорить не буду, потому что только кто-то что-то говорит об этом, или где-то что-то "вылезает" в соцсетях, туда бьют снова и снова", - добавил он.
Удары РФ по энергетике
Россияне в последнее время усилили удары по энергетическим объектам в разных регионах Украины. На фоне регулярных обстрелов из-за тяжелой ситуации в энергетике 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.
По данным Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских атак остается в столичном регионе, а также в Одесской области. По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.
При этом энергетики отметили, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома в Киеве подключены к электроснабжению, есть только локальные аварии, ремонтные работы проходят круглосуточно.
На фоне энергетического кризиса в МИД сообщили, что Украина созывает заседание энергетического "Рамштайн".