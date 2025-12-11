Зеленський озвучив чисельність ЗСУ, закладену у проєкт мирної угоди

Зокрема, у президента запитали, чи дійсно мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні. На що той відповів, що документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових.

Глава держави нагадав, що у 2022 році окремі пропозиції передбачали обмеження чисельності ЗСУ до 40-50 тисяч, однак нині такі цифри не розглядаються.

"Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - відповів Зеленський.

Мирний план США

Минулого тижня західні медіа оприлюднили проєкт мирного плану США з 28 пунктів. За неофіційними даними, він містив суперечливі положення, зокрема обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч та інші поступки Москві.

Українська делегація відвідала Женеву, щоб узгодити зміни у документі. Після переговорів радник голови ОП Олександр Бевз повідомив, що частину пунктів прибрали або скоригували. Джерела РБК-Україна також зазначили, що жорсткі ліміти на чисельність української армії з плану виключили.

Варто також нагадати, що ще у 2022 році російська сторона вимагала значно обмежити чисельність української армії. Зокрема, тоді Росія вимагала обмежити чисельність ЗСУ мала скоротитися до 85 000 військових, 342 танків, 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет - обмежена 40 км. Україна хотіла мати 250 000 військовослужбовців, 800 танків і 1900 артсистем.