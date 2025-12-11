Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения

В частности, у президента спросили, действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине. На что тот ответил, что документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных.

Глава государства напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч, однако сейчас такие цифры не рассматриваются.

"Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", - ответил Зеленский.

Мирный план США

На прошлой неделе западные медиа обнародовали проект мирного плана США из 28 пунктов. По неофициальным данным, он содержал противоречивые положения, в частности ограничение численности ВСУ до 600 тысяч и другие уступки Москве.

Украинская делегация посетила Женеву, чтобы согласовать изменения в документе. После переговоров советник главы ОП Александр Бевз сообщил, что часть пунктов убрали или скорректировали. Источники РБК-Украина также отметили, что жесткие лимиты на численность украинской армии из плана исключили.

Стоит также напомнить, что еще в 2022 году российская сторона требовала значительно ограничить численность украинской армии. В частности, тогда Россия требовала ограничить численность ВСУ должна была сократиться до 85 000 военных, 342 танков, 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет - ограничена 40 км. Украина хотела иметь 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1900 артсистем.