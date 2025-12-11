ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський озвучив чисельність ЗСУ, закладену у проєкт мирної угоди

Україна, Четвер 11 грудня 2025 18:01
Зеленський озвучив чисельність ЗСУ, закладену у проєкт мирної угоди Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Кава

У проєкті можливої мирної угоди щодо України дійсно погоджено пункт про чисельність Збройних сил.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня.

Зокрема, у президента запитали, чи дійсно мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні. На що той відповів, що документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових.

Глава держави нагадав, що у 2022 році окремі пропозиції передбачали обмеження чисельності ЗСУ до 40-50 тисяч, однак нині такі цифри не розглядаються.

"Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - відповів Зеленський.

Мирний план США

Минулого тижня західні медіа оприлюднили проєкт мирного плану США з 28 пунктів. За неофіційними даними, він містив суперечливі положення, зокрема обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч та інші поступки Москві.

Українська делегація відвідала Женеву, щоб узгодити зміни у документі. Після переговорів радник голови ОП Олександр Бевз повідомив, що частину пунктів прибрали або скоригували. Джерела РБК-Україна також зазначили, що жорсткі ліміти на чисельність української армії з плану виключили.

Варто також нагадати, що ще у 2022 році російська сторона вимагала значно обмежити чисельність української армії. Зокрема, тоді Росія вимагала обмежити чисельність ЗСУ мала скоротитися до 85 000 військових, 342 танків, 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет - обмежена 40 км. Україна хотіла мати 250 000 військовослужбовців, 800 танків і 1900 артсистем.

Вже під час перемовин у Стамбулі у червні цього року Росія знову вимагала зменшити чисельність української армії та інших військових формувань України та розпуск українських "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ та Нацгвардії.

