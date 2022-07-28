Зеленский назвал главную задачу нового генпрокурора

Новоназначенный генеральный прокурор Андрей Костин должен работать над привлечением к ответственности всех российских военных преступников. Такова его главная задача на посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, обнародованное на сайте главы государства.

Вручая Костину удостоверение генерального прокурора, президент отметил, что украинский народ за все годы пережил много несправедливости, но именно сейчас надо обеспечить обществу жизненно необходимую вещь - справедливость.

Главными задачами на сегодня Зеленский назвал:

восстановление справедливости;

отстаивание интересов Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Поэтому, я считаю, самая главная задача прокуратуры - все же привлечения к ответственности всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все то, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Костин пообещал, что ни одно преступление, которое совершила страна-агрессор, не останется безнаказанным.