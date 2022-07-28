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Зеленський назвав головне завдання нового генпрокурора

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Четвер 28 липня 2022 13:46
Зеленський назвав головне завдання нового генпрокурора Фото: Зеленський розповів, чого очікує від нового генпрокурора (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Новопризначий генеральний прокурор Андрій Костін повинен працювати над притягненням до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Таким є його головне завдання на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, оприлюднену на сайті глави держави.

Вручаючи Костіну посвідчення генерального прокурора, президент зазначив, що український народ за всі роки пережив багато несправедливості, але саме зараз треба забезпечити суспільству життєво необхідну річ - справедливість.

Головними завданнями на сьогодні Зеленський назвав:

  • відновлення справедливості;
  • відстоювання інтересів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Тому, я вважаю, найголовніше завдання прокуратури - все ж таки притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях", - наголосив глава держави.

Своєю чергою Костін пообіцяв, що жоден злочин, який скоїла країна-агресор, не залишиться безкарним.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала 299 голосами призначення Костіна генеральним прокурором України.

Кількома днями раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський усунув з посади генпрокурора Ірину Венедіктову, яка керувала ОГПУ протягом двох з половиною років.

Вже 19 липня Венедіктову звільнили з посади. Зелену кнопку за це рішення натисли 264 народні депутати.

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Володимир Зеленський
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