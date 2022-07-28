Зеленський назвав головне завдання нового генпрокурора

Новопризначий генеральний прокурор Андрій Костін повинен працювати над притягненням до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Таким є його головне завдання на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, оприлюднену на сайті глави держави.

Вручаючи Костіну посвідчення генерального прокурора, президент зазначив, що український народ за всі роки пережив багато несправедливості, але саме зараз треба забезпечити суспільству життєво необхідну річ - справедливість.

Головними завданнями на сьогодні Зеленський назвав:

відновлення справедливості;

відстоювання інтересів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

"Тому, я вважаю, найголовніше завдання прокуратури - все ж таки притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях", - наголосив глава держави.

Своєю чергою Костін пообіцяв, що жоден злочин, який скоїла країна-агресор, не залишиться безкарним.