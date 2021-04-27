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Зеленский об отводе войск России: армия должна быть готова к их возвращению

Новина українською → Херсонская область, Вторник 27 апреля 2021 15:55
Зеленский об отводе войск России: армия должна быть готова к их возвращению Фото: Зеленский отреагировал на отвод российских войск от границы Украины (фото president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Херсонскую область посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом. Там он высказался об отводе российских войск от украинской границы.

Об этом сообщил Офис президента.

Как подчеркнул Зеленский, отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал глава государства.

Напомним, в начале апреля Россия начала массово стягивать войск к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. Только у восточной границы Украины находились более 100 тысяч российских военных.

В России утверждали, что это просто военные учения, однако такие действия вызвали беспокойство у Европы и США. Международное сообщество призывало РФ уменьшить напряженность и начать деэскалацию ситуации на границе с Украиной.

Как писало РБК-Украина, 22 апреля в российском Минобороны заявили об отводе войск от украинской границы.

После этого Россия начала возвращать свои войска из Крыма, где якобы также проходили учения.

В то же время в Евросоюзе отмечали, что продолжают следить за ситуацией вблизи украинской границы, несмотря на отвод российских войск.

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