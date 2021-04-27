Зеленский об отводе войск России: армия должна быть готова к их возвращению

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Херсонскую область посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом. Там он высказался об отводе российских войск от украинской границы.

Как подчеркнул Зеленский, отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал глава государства.

Напомним, в начале апреля Россия начала массово стягивать войск к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. Только у восточной границы Украины находились более 100 тысяч российских военных.

В России утверждали, что это просто военные учения, однако такие действия вызвали беспокойство у Европы и США. Международное сообщество призывало РФ уменьшить напряженность и начать деэскалацию ситуации на границе с Украиной.