ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС об отводе российских войск от границ Украины: мониторим ситуацию

Новина українською → Брюссель, Пятница 23 апреля 2021 16:01
ЕС об отводе российских войск от границ Украины: мониторим ситуацию Фото: Петер Стано (скрин видео EU Debates)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз принял к сведению заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины. ЕС будет внимательно следить за тем, как Россия перемещает личный состав и военную технику.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе приняли к сведению объявление министра обороны РФ Шойгу о намерении отвести войска. "Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - добавил он.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о заявлении российской стороны об отводе войск от границ Украины и следят за ситуацией. Отмечалось, что от властей РФ в этом направлении ждут конкретных шагов.

Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Отметим, в последнее время наблюдалось стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Российская Федерация войска
NEWS
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
Боевики на Пасху запланировали теракт в церкви, - разведка
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей