Зеленський про відведення військ Росії: армія повинна бути готова до їх повернення

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Херсонської області відвідав позиції українських військових поблизу адміністративної межі з Кримом. Там він висловився про відведення російських військ від українського кордону.

Як наголосив Зеленський, відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.

"Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії - технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", - сказав глава держави.

Нагадаємо, на початку квітня Росія почала масово стягувати військ до кордону з Україною, а також в окупований Крим. Лише біля східного кордону України перебували понад 100 тисяч російських військових.

У Росії стверджували, що це просто військові навчання, однак такі дії викликали занепокоєння в Європи та США. Міжнародна спільнота закликала РФ зменшити напруженість та почати деескалацію ситуації на кордоні з Україною.