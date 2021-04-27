Зеленський про відведення військ Росії: армія повинна бути готова до їх повернення
Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Херсонської області відвідав позиції українських військових поблизу адміністративної межі з Кримом. Там він висловився про відведення російських військ від українського кордону.
Про це повідомив Офіс президента.
Як наголосив Зеленський, відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
"Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії - технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", - сказав глава держави.
Нагадаємо, на початку квітня Росія почала масово стягувати військ до кордону з Україною, а також в окупований Крим. Лише біля східного кордону України перебували понад 100 тисяч російських військових.
У Росії стверджували, що це просто військові навчання, однак такі дії викликали занепокоєння в Європи та США. Міжнародна спільнота закликала РФ зменшити напруженість та почати деескалацію ситуації на кордоні з Україною.
Як писало РБК-Україна, 22 квітня у російському Міноборони заявили про відведення військ від українського кордону.
Після цього Росія почала повертати свої війська з Криму, де нібито також проходили навчання.
Водночас у Євросоюзі наголошували, що продовжують слідкувати за ситуацією поблизу українського кордону, попри відведення російських військ.