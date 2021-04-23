ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

РФ начала возвращать на базы войска с учений в Крыму

Новина українською → Крым, Пятница 23 апреля 2021 10:29
РФ начала возвращать на базы войска с учений в Крыму Фото: российских военных начали возвращать из Крыма (facebook.com mod mil rus)
Автор: Юлия Струк

Министерство обороны России заявило, что их военные начали возвращаться из Крыма на базы. Там они, как утверждают в министерстве, проходили учения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

Ведомство информирует, что уже произошла погрузка на большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота.

"Морским пехотинцам предстоит совершить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом - морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей", - отметили в министерстве.

Кроме того, соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

Как сообщалось, в НАТО отметили, что заявление России об отводе войск с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало". Альянс по-прежнему внимательно следит за событиями.

Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Отвод российских войск планировался на пятницу, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Министерство обороны РФ Крым учения
NEWS
Минздрав объявил карантинные рекомендации для церквей на Пасху: список
Минздрав объявил карантинные рекомендации для церквей на Пасху: список
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей