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Россия заявила о возвращении авиации из Крыма на базы после учений

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 08:01
Россия заявила о возвращении авиации из Крыма на базы после учений Фото: самолеты ВВС РФ перебазировались после учений (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. Ранее ВВС РФ провели учения в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования, говорится в сообщении Южного военного округа.

Напомним, в Минобороны России заявили, что приняли решение об отведении войск от границ с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе окончились.

Ранее сообщалось, что российские корабли возвращаются на базу в Севастополь. Об этом пишут российские СМИ.

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