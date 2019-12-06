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Зеленский ответил на требование придерживаться "красных линий" на нормандских переговорах

Новости » Политика     06.12.2019 - 21:27
Зеленский ответил на требование придерживаться "красных линий" на нормандских переговорах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он подчеркнул, что никто не хочет капитуляции

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление трех фракций Верховной рады с требованием соблюдать "красных линий" на переговорах в нормандском формате 9 декабря. Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

"Когда они что-то подписывают друг с другом должны понимать, что никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. Какие-то детали по поводу того, что выборы не могут проводиться, когда там вооруженные люди. Да, мы все это понимаем. Детали с границей, которые подписал в Минске тот самый выдающийся человек, они очень сложные. Моя позиция очень проста - в момент выборов во временно оккупированном Донецке и Луганске, Украина должна полностью контролировать границу", - сказал Зеленский.

Напомним, три фракции Верховной рады Украины "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" требуют от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий".

"Никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности. В частности, вывод российских войск, установление контроля Украины над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращении Крыма Украине, ни прекращения международных судебных процессов против России", - заявил Рахманин.

РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате Украина будет сидеть за столом на равных.

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