Три фракции требуют от Зеленского придерживаться "красных линий" на саммите

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

От Зеленского потребовали не соглашаться на компромиссы по Донбассу

Три фракции Верховной рады Украины "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" потребовали от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий". Соответствующее заявление сделали лидеры фракций с трибуны Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, представители этих политических сил отметили, что вызовы, которые стоят перед Украиной за неделю до саммита, могут поставить под угрозу украинскую государственность.

"Для недопущения реализации сценария Путина в Украине политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" приняли совместное заявление о недопущении нарушения национальных интересов Украины", - заявил Андрей Парубий.

В то же время представитель "Голоса" Сергей Рахманин подчеркнул, что Зеленский не должен соглашаться на компромиссы относительно европейского курса Украины.

"Никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности. В частности, вывода российских войск, установления контроля Украины над государственной границей. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине, никакого прекращения судебных международных процессов против России", - заявил Рахманин.

Фото: заявление трех фракций (facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, ранее сообщалось, что завтра, 4 декабря пройдет заседание СНБО с Зеленским накануне саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже.