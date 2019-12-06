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Зеленський відповів на вимогу дотримуватися "червоних ліній" на нормандських переговорах

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:27
Зеленський відповів на вимогу дотримуватися "червоних ліній" на нормандських переговорах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він наголосив, що ніхто не хоче капітуляції

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву трьох фракцій Верховної ради з вимогою дотримуватися "червоних ліній" на переговорах у нормандському форматі 9 грудня. Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

"Вони коли щось підписують один з одним повинні розуміти, що ніхто не хоче капітуляції, ніхто не хоче віддавати наші території. Якісь деталі з приводу того, що вибори не можуть проводитися, коли там озброєні люди. Так, мии все це розуміємо. Деталі з кордоном, які підписав у Мінську та сама видатна людина, вона дуже складна. Моя позиція дуже проста - в момент виборів в тимчасово окупованому Донецьку і Луганську, Україна повинна повністю контролювати кордон".

Нагадаємо, три фракції Верховної ради України "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагають від президента Володимира Зеленського на саміті "нормандської четвірки" дотримуватися "червоних ліній".

"Ніяких політичних дій, зокрема, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки. Зокрема, виведення російських військ, встановлення контролю України над державним кордоном. Ніяких компромісів з деокупації і повернення Криму Україні, жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", - заявив Рахманін.

РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі Україна буде сидіти за столом на рівних.

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