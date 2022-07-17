Зеленский о конкурсе на руководителя НАБУ: поручил Шмыгалю организацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского .

"Срок полномочий предыдущего руководителя (НАБУ - ред.) завершился и должна быть конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что без руководителя такой институции невозможно и ее полноценное функционирование.

"Полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель. Поэтому этот конкурс также чрезвычайно важен", - подчеркнул президент.