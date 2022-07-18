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Об увольнении отстраненных Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, - ОП

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 10:47
Об увольнении отстраненных Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, - ОП Фото: в офисе президента заявляют, что Венедиктова и Баканов пока уволены не будут (espreso.tv)
Автор: Александр Белоус

После отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речь об их увольнении пока не идет. Решения будут принимать после служебных расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова во время телемарафона.

"Я хотел бы прокомментировать следующее. Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генпрокурор отстранен от должности, а глава СБУ - временно отстранен от возложенных на него обязанностей", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что президент и украинское общество долго ждали более конкретных радикальных результатов от руководителей этих двух органов в отношении коллаборационистов и предателей.

"Чтобы сделать невозможным потенциальный влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении представителей СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве со страной агрессором, так же, что касается прокуроров, президентом было принято соответствующее решение", - сказал Смирнов.

Он сообщил, что будут проведены служебные проверки, служебные расследования, по результатам этих уже конкретных проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представление об увольнении генпрокурора или не внесения, и то же касается главы СБУ".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, отстранившего Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ и Ирину Венедиктову от должности генпрокурора из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

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