Зеленський оцінив перспективи України на вступ до НАТО найближчим часом

Україна має унікальний досвід війни та розвитку, який може посилити НАТО. Однак наразі вступ до Альянсу найближчим часом малоймовірний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Президент Володимир Зеленський прокоментував перспективи вступу України до НАТО.

За його словами, Україна є цінним союзником для Альянсу, адже має унікальний досвід війни, нові технології та готовність посилити оборону партнерів.

Зеленський наголосив, що українці пройшли через десятиліття війни, отримали практичний досвід не лише на полі бою, а й в економіці, енергетиці та системах життєзабезпечення.

Це, на його думку, робить Україну важливим стратегічним партнером для НАТО.

"Але це дуже довго. Це дуже серйозна історія. І досвід в усьому. Це не тільки поле бою. Це економіка, виживання, банківська система, енергетика, захист багатьох речей. Від водоканалів до світла, до газу в твоїй квартирі. Все це дуже важливі речі. Такого досвіду у НАТО немає", - наголосив він.

Водночас президент визнав, що нині членство України в Альянсі на сьогодні це не можливо.

Проте він підкреслив взаємну потребу: НАТО потрібні українці, а Україна - підтримка Альянсу.

"Я не говорю, що ми будемо в НАТО. Я просто говорю, що коли хтось каже, що "Україні потрібне НАТО", то я дійсно вважаю, що це взаємна можливість і потреба. І НАТО потрібні українці", - зазначив Зеленський.