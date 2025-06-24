Зеленский оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время

Украина имеет уникальный опыт войны и развития, который может усилить НАТО. Однако пока вступление в Альянс в ближайшее время маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

По его словам, Украина является ценным союзником для Альянса, ведь имеет уникальный опыт войны, новые технологии и готовность усилить оборону партнеров.

Зеленский отметил, что украинцы прошли через десятилетия войны, получили практический опыт не только на поле боя, но и в экономике, энергетике и системах жизнеобеспечения.

Это, по его мнению, делает Украину важным стратегическим партнером для НАТО.

"Но это очень долго. Это очень серьезная история. И опыт во всем. Это не только поле боя. Это экономика, выживание, банковская система, энергетика, защита многих вещей. От водоканалов до света, до газа в твоей квартире. Все это очень важные вещи. Такого опыта у НАТО нет", - подчеркнул он.

В то же время президент признал, что сейчас членство Украины в Альянсе на сегодня это не возможно.

Однако он подчеркнул взаимную потребность: НАТО нужны украинцы, а Украине - поддержка Альянса.

"Я не говорю, что мы будем в НАТО. Я просто говорю, что когда кто-то говорит, что "Украине нужно НАТО", то я действительно считаю, что это взаимная возможность и потребность. И НАТО нужны украинцы", - отметил Зеленский.