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Зеленский оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время

Вторник 24 июня 2025 12:27
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Зеленский оценил перспективы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина имеет уникальный опыт войны и развития, который может усилить НАТО. Однако пока вступление в Альянс в ближайшее время маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО.

По его словам, Украина является ценным союзником для Альянса, ведь имеет уникальный опыт войны, новые технологии и готовность усилить оборону партнеров.

Зеленский отметил, что украинцы прошли через десятилетия войны, получили практический опыт не только на поле боя, но и в экономике, энергетике и системах жизнеобеспечения.

Это, по его мнению, делает Украину важным стратегическим партнером для НАТО.

"Но это очень долго. Это очень серьезная история. И опыт во всем. Это не только поле боя. Это экономика, выживание, банковская система, энергетика, защита многих вещей. От водоканалов до света, до газа в твоей квартире. Все это очень важные вещи. Такого опыта у НАТО нет", - подчеркнул он.

В то же время президент признал, что сейчас членство Украины в Альянсе на сегодня это не возможно.

Однако он подчеркнул взаимную потребность: НАТО нужны украинцы, а Украине - поддержка Альянса.

"Я не говорю, что мы будем в НАТО. Я просто говорю, что когда кто-то говорит, что "Украине нужно НАТО", то я действительно считаю, что это взаимная возможность и потребность. И НАТО нужны украинцы", - отметил Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Украина во время полномасштабной войны сделала шаг к вступлению в НАТО, подав осенью 2022 заявку на ускоренное вступление в Альянс.

В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. А президент США Дональд Трамп вообще отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

Глава Пентагона Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

Напомним, что 24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО. Президент Владимир Зеленский приглашен на саммит в Гаагу.

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