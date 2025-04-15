Рютте поставив крапку у питанні, чи стане Україна членом НАТО
Вступ України до НАТО - незворотний процес. Однак не треба пов'язувати його із можливою мирною угодою у російсько-українській війні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.
Генсек запевнив, що членство України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу, попри всі дискусії.
"Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту: шлях України до НАТО незворотній. І нічого не змінилося".
Коли Рютте перепитали про слова президента США Дональда Трампа, що питання членства України в НАТО закрите, він повторив: "Шлях України незворотній".
Втім високопосадовець вже не вперше наголосив, що не слід пов'язувати переговори про досягнення миру в Україні з її вступом до Альянсу.
"Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", - підкреслив Рютте.
Україна і НАТО
Нагадаємо, що Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО ще на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним. Пізніше Трамп взагалі заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО.
"Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.
А ось міністр оборони США Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО в якості гарантії для завершення війни.
У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.
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