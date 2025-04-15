Рютте поставив крапку у питанні, чи стане Україна членом НАТО

Вступ України до НАТО - незворотний процес. Однак не треба пов'язувати його із можливою мирною угодою у російсько-українській війні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Генсек запевнив, що членство України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу, попри всі дискусії.

"Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту: шлях України до НАТО незворотній. І нічого не змінилося".

Коли Рютте перепитали про слова президента США Дональда Трампа, що питання членства України в НАТО закрите, він повторив: "Шлях України незворотній".

Втім високопосадовець вже не вперше наголосив, що не слід пов'язувати переговори про досягнення миру в Україні з її вступом до Альянсу.

"Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди", - підкреслив Рютте.

Україна і НАТО

Нагадаємо, що Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО ще на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним. Пізніше Трамп взагалі заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО.

"Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.

А ось міністр оборони США Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО в якості гарантії для завершення війни.