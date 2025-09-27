Зеленський оцінив, чи зможе Європа дати гроші на зарплати українським військовим

Європейські партнери розуміють важливість питання щодо додаткових грошей для заробітної плати українських воїнів. Є шанс, що Україні допоможуть з фінансуванням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання РБК-Україна.

Як зазначив глава держави, перший пункт гарантій безпеки України - це армія. Це своєю чергою передбачає збільшення заробітної плати військовим.

"Щодо посилення заробітної плати в час сeasefire, в час, коли є присутність, відповідно, наших партнерів, тобто є гарантії безпеки для України, то в цей час гарантії безпеки потрібно фінансувати нашу армію. Заробітна плата - це великий об'єм грошей. Українського бюджету буде недостатньо на таку кількість наших Збройних сил", - сказав президент.

Зеленський додав, що питання додаткових грошей для заробітної плати українських воїнів піднімається і вже розуміється європейським партнерами.

"Це питання, в принципі, не тільки для них, а й для різних інституцій. Поки що просто про результат рано казати", - наголосив він.

На питання про те, які є шанси для того, що Європа допоможе Україні з фінансування, Зеленський відповів: "Шанси є".