Зеленський оцінив, чи зможе Європа дати гроші на зарплати українським військовим
Європейські партнери розуміють важливість питання щодо додаткових грошей для заробітної плати українських воїнів. Є шанс, що Україні допоможуть з фінансуванням.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання РБК-Україна.
Як зазначив глава держави, перший пункт гарантій безпеки України - це армія. Це своєю чергою передбачає збільшення заробітної плати військовим.
"Щодо посилення заробітної плати в час сeasefire, в час, коли є присутність, відповідно, наших партнерів, тобто є гарантії безпеки для України, то в цей час гарантії безпеки потрібно фінансувати нашу армію. Заробітна плата - це великий об'єм грошей. Українського бюджету буде недостатньо на таку кількість наших Збройних сил", - сказав президент.
Зеленський додав, що питання додаткових грошей для заробітної плати українських воїнів піднімається і вже розуміється європейським партнерами.
"Це питання, в принципі, не тільки для них, а й для різних інституцій. Поки що просто про результат рано казати", - наголосив він.
На питання про те, які є шанси для того, що Європа допоможе Україні з фінансування, Зеленський відповів: "Шанси є".
Підвищення зарплат для військових
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що планує звернутися до європейських партнерів із проханням допомогти фінансово у питанні підвищення грошового забезпечення для українських військових.
Також міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна веде перемовини про спрямування допомоги партнерів на фінансування Сил оборони. Зокрема, йдеться про підвищення заробітних плат військовослужбовців.
Марченко зазначав, що проєкт держбюджету передбачає продовження війни протягом 2026 року.