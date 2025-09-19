ua en ru
Проєкт держбюджету передбачає продовження війни протягом 2026 року, - Марченко

Україна, П'ятниця 19 вересня 2025 11:52
Проєкт держбюджету передбачає продовження війни протягом 2026 року, - Марченко Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У проєкті державного бюджету України на 2026 рік закладений сценарій продовження війни.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію проєкту в Раді.

"Проєкт головного фінансового документа підготовлено на системі стратегічного планування на основі Бюджетної декларації на 2026-2028 роки і сформований на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року", - сказав він.

За його словами, тому ключовим пріоритетом, як і в попередні роки залишається фінансування сектору безпеки і оборони.

Марченко заявив, що усі доходи бюджету, які заплановані в бюджеті на 2026 рік в сумі 2,8 млрд гривень, будуть спрямовані на сектор безпеки та оборони.

Бюджетні показники

Марченко розповів, що зростання ВВП України прогнозується на рівні 2,4%, споживчі ціни зростуть на 9,9%, середньомісячна зарплата зросте до 30 тисяч гривень.

Крім того, мінімальна зарплата зросте з 8000 гривень до 8647 гривень. Курс гривні до долара закладений на рівні 45,7 грн/долар (у 2025 році - 42,4 грн/долар).
Доходи бюджету зростуть на 447 млрд гривень до 2,827 трлн гривень.
Найбільшим джерелом стануть ПДФО та військовий збір - 93,6 млрд гривень.
Видатки бюджету збільшаться на 415 млрд гривень до 4,804 трлн гривень.
Видатки на оборону зростуть з 2,637 трлн гривень до 2,806 трлн гривень.
Нагадаємо, 15 вересня Кабмін подав до Ради проєкт бюджету 2026 рік. Він підготовлений за сценарієм 2, який передбачає більш тривалу війну.

Раніше уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки.

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

