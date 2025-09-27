ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский оценил, сможет ли Европа дать деньги на зарплаты украинским военным

Киев, Суббота 27 сентября 2025 16:46
UA EN RU
Зеленский оценил, сможет ли Европа дать деньги на зарплаты украинским военным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Юрий Дощатов

Европейские партнеры понимают важность вопроса о дополнительных деньгах для заработной платы украинских воинов. Есть шанс, что Украине помогут с финансированием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос РБК-Украина.

Как отметил глава государства, первый пункт гарантий безопасности Украины - это армия. Это в свою очередь предусматривает увеличение заработной платы военным.

"Относительно усиления заработной платы во время сеасеfire, во время, когда есть присутствие, соответственно, наших партнеров, то есть есть гарантии безопасности для Украины, то в это время гарантии безопасности нужно финансировать нашу армию. Заработная плата - это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил", - сказал президент.

Зеленский добавил, что вопрос дополнительных денег для заработной платы украинских воинов поднимается и уже понимается европейским партнерами.

"Это вопрос, в принципе, не только для них, но и для различных институтов. Пока просто о результате рано говорить", - подчеркнул он.

На вопрос о том, какие есть шансы для того, что Европа поможет Украине с финансированием, Зеленский ответил: "Шансы есть".

Повышение зарплат для военных

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой помочь финансово в вопросе повышения денежного обеспечения для украинских военных.

Также министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина ведет переговоры о направлении помощи партнеров на финансирование Сил обороны. В частности, речь идет о повышении заработных плат военнослужащих.

Марченко отмечал, что проект госбюджета предусматривает продолжение войны в течение 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Зарплата в Украине
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"